Mercato - Camavinga aurait fait son choix

Cible de plusieurs grandes écuries européennes, Eduardo Camavinga aurait fait son choix à en croire la presse madrilène.

"Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite…" déclarait Eduardo Camavinga au sujet de son avenir le 8 mai dernier. Derrière les termes de "grands clubs", le milieu rennais fait référence à la Juve, au Paris Saint-Germain ou encore au Real Madrid, entres autres.

Ces derniers temps, le dossier semble s'être tassé mais AS le relance de plus belle ce dimanche matin. D'après le quotidien madrilène, qui fait sa Une sur l'espoir français, "Camavinga choisit Madrid". Nos confrères espagnols expliquent que malgré le désir des dirigeants rennais de conserver leur joueur une année supplémentaire, un mouvement du Real Madrid pourrait totalement remettre en question la position du board breton au sujet du natif de Miconje, d'autant plus que le joueur donne sa préférence à l'équipe entraînée par Zinedine Zidane.

Pour l'heure, aucun contact n'a eu lieu entre le Stade Rennais et le club merengue car ce dernier souhaite rester "très respectueux" selon les propos du quotidien hispanique. En revanche, de premières discussions ont eu lieu entre le clan Camavinga et Juni Calafat, le chef du football international du Real Madrid.