Mercato - Camavinga devient la priorité du Real Madrid !

Depuis maintenant plus d'un an, le talent d'Eduardo Camavinga illumine le championnat de France de Ligue 1 et semble déjà dépasser les frontières. En effet, le mercato vient seulement de se terminer que le Real Madrid pense déjà à l'été prochain et se surprend à rêver de la pépite rennaise. Selon AS, le tout jeune international français serait la priorité du club madrilène et compterait passer à l'action dès la fin de la saison. Le journal avance que les prestations de celui qui est devenu, ce mercredi, le second plus jeune buteur de l'histoire de l'Equipe de France, aurait séduit Zinédine Zidane et le responsable du recrutement Juni Calafat.

Selon le quotidien, la Maison Blanche envisageait même de recruter le milieu de terrain de 17 ans dès cet été, mais la crise sanitaire actuelle a contraint les dirigeants madrilènes à repousser l'échéance à l'année prochaine. Toutefois, le contrat du numéro 10 rennais se terminant en juin 2022, le champion d'Espagne risque de faire face à pas mal de concurrence et de devoir dépenser un tout autre montant que celui envisagé pour ce mercato avec ses récentes sélections en Équipe de France et la qualification du Stade Rennais en Ligue des Champions.