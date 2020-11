Mercato - Camavinga évoque l'intérêt des grands clubs européens

Eduardo Camavinga est aujourd'hui l'un des joueurs les plus convoités du championnat français. À seulement 18 ans, l'international français illumine de sa technique les pelouses de tous les stades de Ligue 1. Cette saison a donné une autre dimension au milieu de terrain franco-angolais qui a connu ses premières sélections en Bleus et découvert la Ligue des champions. Alors que toutes les grands écuries européennes le surveillent de près, la pépite rennaise veut prendre son temps.

"Forcément les gros clubs font rêver, mais je ne peux pas en citer un en particulier. (…) Je vois, j'entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n'est pas pour maintenant. J'ai un contrat jusqu'en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard. Une prolongation ? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c'est mon club formateur" a déclaré Eduardo Camavinga ce mercredi en conférence de presse.