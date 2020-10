Mercato - Carlo Ancelotti compte bien récupérer Moise Kean

Prêté par Everton, Moise Kean réalise un début de saison très convaincant sous le maillot du PSG. L'attaquant italien a marqué 4 buts en 3 rencontres toutes compétitions confondues et réussi à faire oublier l'absence de Mauro Icardi, victime de nombreux pépins physiques ces derniers mois. Ces performances ravissent les supporters Parisiens mais aussi ceux des Tofees.

En effet, le prêt de l'international italien prend fin en juin prochain et Carlo Ancelotti compte bien récupérer sa pépite. "Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C'est une bonne chose, pour le PSG, pour lui et aussi pour nous.on a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu'il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine" a assuré l'entraineur d'Everton. Les dirigeants parisiens devront négocier dur et surement payer le prix fort pour conserver l'ancien joueur de la Juventus.