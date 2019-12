Mercato - Carlo Ancelotti donne son accord à Everton

L'arrivée de Carlo Ancelotti à Everton ne serait plus qu'une question d'heures, affirme Sky Sports. Limogé de Naples mercredi, l'entraîneur italien (60 ans) est arrivé à Liverpool ce lundi et aurait donné un accord de principe aux dirigeants des Toffees. La signature de son contrat pourrait intervenir avant le quart de finale de la League Cup Everton-Leicester, prévu mercredi soir (20h45), précisent les médias d'outre-Manche. Huit ans après son départ de Chelsea (2009-2011), le technicien transalpin, qui avait remporté le titre de Champion d'Angleterre ainsi que la Cup en 2010 avec les Blues, s'apprête donc à revenir en Premier League.

