Mercato - Carrasco ne veut pas bouger de l'Atlético

Alors qu'il a retrouvé l'Atlético Madrid depuis janvier dernier sous forme de prêt depuis le Dalian Yifang, Yannick Ferreira Carrasco (26 ans) se verrait bien rester. Ces dernières semaines, la presse espagnole, à l'image d'AS, dévoilait que l'entraîneur Diego Simeone souhaitait absolument le conserver. Une envie apparemment partagée par l'ancien de l'ASM qui l'a fait savoir auprès de Marca.

"Je suis très heureux ici, et ce serait super de pouvoir rester plus longtemps à l'Atletico" a-t-il confié. "Mais vous savez comment se passent les négociations, je ne maîtrise pas tout. (...) Pour autant, je ne regrette pas mon aventure en Chine. En y allant, j'ai grandi et ça m'a permis de retourner à l'Atletico plus mature, avec une autre vision de la vie. Ça m'a beaucoup aidé" a tenu à préciser l'ailier belge (15 matchs, 1 but, 2 passes en Liga). Les Madrilènes devront effectivement négocier avec le club chinois puisque Carrasco est sous contrat jusqu'en décembre 2022.