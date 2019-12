Mercato - Carrasco serait proche d'un retour en Espagne

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, les rumeurs vont déjà bon train. Toujours particulière et clivante, cette fenêtre de transferts représente malgré tout une opportunité pour certains clubs et certains joueurs de se relancer à la mi-saison. Pour d'autres, elle est également une occasion de revenir en Europe après une parenthèse exotique. Ce pourrait être le cas de Yannick Carrasco.

Parti en Chine en février 2018 après deux ans et demi à l'Atlético de Madrid, l'international belge (41 sélections, 6 buts) vient de terminer sa saison avec le DL Yifang (25 matchs de Super League, 17 buts et 8 passes décisives) et souhaiterait revenir en Europe. D'après le média espagnol Cuatro, l'ancien monégasque serait proche du Bétis Seville. Il pourrait donc faire son retour en Liga, un championnat qu'il connaît bien.