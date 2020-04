Mercato - Cavani rêve de Boca Juniors selon son entourage

Les rumeurs envoyant Edinson Cavani à Boca Juniors se font de plus en plus nombreuses. Après les premiers échos venus d'Argentine, les déclarations du directeur sportif argentin ont, forcément, ajouté de l'huile sur le feu sur cette potentielle arrivée du côté de la Bombonera. Et ce mercredi, une personne de l'entourage de l'attaquant de 33 ans, en fin de contrat en juin avec le PSG, a assuré que le Matador était plus qu'intéressé par l'idée de porter le maillot du club de Buenos Aires.

"Edi est fait pour Boca. Et il adorerait, croyez-moi. (...) Il en rêve" déclare-t-il à Olé. "Je pense que cela fait un moment que le Matador pense à mettre fin à sa carrière en Europe. Dans ce cas, Boca est la meilleure option". Le proche de Cavani explique, aussi, que Paredes a joué un rôle important pour convaincre l'ancien de Naples d'envisager une carrière à Boca. "Paredes lui dit ce que c'est d'entrer à la Bombonera quand l'équipe sort des vestiaires. Il lui parle des gens et ce que représente de gagner une Libertadores avec Boca. (...) Il a jouté trois Mondiaux, a gagné une Copa America, plusieurs titres locaux, mais n'a jamais eu cette Libertadores que tous les Sud-Américains veulent entre leurs mains".