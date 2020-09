Mercato - Ce que l'OM a déboursé pour Luis Henrique

Hier, Pablo Logoria, le directeur de football de l'OM, a tenu à démentir les rumeurs concernant le montant du transfert de Luis Henrique (18 ans), à savoir 12 millions d'euros. "Je ne parle jamais de chiffres mais le chiffre dans la presse sur les 12 millions d'euros, c'est faux. C'est beaucoup moins". Et le vrai prix du transfert aurait finalement été trouvé par L'Equipe. Selon nos confrères, l'OM a acheté le joueur pour un peu plus de 8 millions d'euros, sans le moindre bonus. Marseille a donc une petite enveloppe pour la fin du mercato, et Henrique devra tout de même justifié ce joli chèque.

