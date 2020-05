Mercato - Ce que le covid-19 change pour les agents...

Alors que les dirigeants ont succédé aux joueurs pour commenter les conséquences de la crise sanitaire sur le football français, la parole des agents s'est faite plus rare sur le sujet. MadeinFOOT les a contactés pour connaître leurs ressentis et points de vue, à l'approche d'un mercato estival qui s'annonce particulier.

Le quotidien a changé, pour eux aussi, depuis la mi-mars et l’arrêt des compétitions lié à la pandémie de covid-19. Mais à la différence de leurs joueurs, au chômage technique, les agents, même cloîtrés chez eux, ont pu s’adapter à la crise en réinventant leur manière de travailler. Car s’il n’y a plus personne sur les terrains, en France et dans la majorité des championnats européens - la Bundesliga a repris ce week-end -, on a continué de bouger en coulisses. Bien sûr, l’activité y fut moindre durant ces deux mois de confinement. Particulièrement dans l’Hexagone. "Comme la France a mis du temps à se décider sur la fin de saison (définitivement suspendue depuis le 30 avril, ndlr), tout était complètement à l’arrêt durant presque tout le temps du confinement", analyse Emmanuel De Kerchove. "En Belgique, où on a décidé très vite que ça ne reprendrait pas, les clubs ont rapidement commencé à avancer pour la saison prochaine. Avec les clubs français, quand on rentrait en contact, on sentait une espèce de blocage…" Un autre agent abonde : "passer des coups de fils à droite, à gauche, ça ne sert à rien. Personne n’est très réceptif. Les seuls dossiers sur lesquels on a pu avancer sont ceux qui étaient ouverts depuis janvier. Tout ce qui s’est passé après, c’est le chaos total !"

Certains clubs de Ligue 1 ont tout de même mieux avancé que d’autres. Le RC Lens, qui a prolongé son entraîneur Franck Haise et scellé les recrutements de Jonathan Clauss et Loïc Badé, est souvent cité en exemple par les agents que nous avons interrogés. Reims, Strasbourg ou Brest font aussi partie des bons élèves. "Reims avait vendu Rémi Oudin à Bordeaux cet hiver, comme Strasbourg avec Youssouf Fofana à Monaco. Ce sont des clubs qui n’ont pas d’énorme salaire à gérer, donc c’est plus simple que pour d’autres." Des clubs qui ont appris depuis longtemps à faire avec des moyens limités, devenus experts des bonnes opportunités sur des joueurs moins cotés. Mais là aussi, cependant, les schémas de recrutement se retrouvent perturbés. "Habituellement, à cette période, on continue de faire venir les clubs pour les supervisions. Mais comme il n’y a plus de match, il n’y a plus de supervision", nous explique-t-on.

Des échanges différents, sur la forme comme sur le fond

Si le travail de prospection des clubs a pris un gros coup de frein, certains agents ont pu poursuivre le leur, différemment. "Cette période a permis de regarder des matchs complets, pas que des actions. Ça a permis de faire un travail de fond qu’on avait pas le temps de faire avant, de regarder de manière intelligente des matchs qu’on ne regarderait pas forcément." Un travail à distance dont certains ont tiré des bénéfices. "En temps normal, on voyagerait beaucoup à cette période pour rencontrer les clubs. Tous ces rendez-vous, on a pu les faire par téléphone et, dans mon cas, ça a été plutôt bénéfique, parce qu’on a économisé beaucoup de temps en transport, des moyens financiers aussi, tout en ayant des réunions productives par téléphone", poursuit De Kerchove. "On préfère le contact visuel, mais le télétravail n’a pas été si négatif que cela pour nous…"

La forme des échanges a dû être adaptée à la situation, mais le contenu a changé lui aussi. "Les clubs vont profiter de la situation pour faire des prêts avec options d’achat. Ce sera la donne du marché", analysent de concert tous les agents que nous avons interrogés. Très en vogue ces dernières années, les paiements différés de transferts vont devenir monnaie courante. Y compris en Angleterre. "Les clubs anglais qui me demandent des informations sur certains dossiers me questionnent déjà sur la possibilité de payer la première échéance en 2021", nous indique un intermédiaire habitué aux transactions entre la France et la Premier League. "D’habitude, ils paient cash, mais là, ils vont être plus favorables à un dossier où le club, en face, accepterait un paiement différé."

Des divergences sur une éventuelle baisse des commissions d'agents

Montants de transferts revus à la baisse, paiements différés… La crise sanitaire va changer la face du mercato. Mais son impact sera d’autant plus fort sur les salaires des joueurs. "Le vrai impact du coronavirus, il va être sur les salaires", prévient Madjer, un autre agent licencié en France. "Il y avait une inflation ces dernières années en France, parce que les clubs anticipaient sur les nouveaux droits TV. Mais Canal+ et BeIN Sports n’ont pas tout payé et il y a des zones d’ombres avec Mediapro (futur diffuseur du championnat de France à partir de 2020-2021, ndlr)." En conséquence, les clubs vont être plus attentifs à leurs masses salariales, de la même manière qu’ils vont tenter de négocier à la baisse les commissions d’agents. "C’est peut-être le moment de se montrer solidaire avec les clubs, pour que la collaboration avec eux soit plus forte dans le futur. Ça me semble logique", souligne Emmanuel De Kerchove, dont le point de vue n’est pas partagé par tous ses confrères. "Nos commissions sont indexées sur les salaires des joueurs, donc je ne vois pas pourquoi on baisserait encore ce pourcentage si les salaires baissent déjà", entend-on également auprès de plusieurs agents.

Puisque les mouvements vont se faire moins nombreux, "le joueur qui sera le plus impacté, c’est celui qui sera libre en juin", résume-t-on dans le milieu. "Ces joueurs-là, on les sent un peu en panique. Ils ont peur, parce que d’habitude ils sont contactés longtemps à l’avance", explique un agent. "Les joueurs libres avec un certain âge, surtout", précise un autre. "Pour un joueur identifié, de 22 à 24 ans, qui arrive en fin de contrat, la prise de risque n’est pas énorme pour les clubs. Mais pour un joueur libre qui approche de la trentaine, ça commence à être plus compliqué." Chez les plus jeunes, ceux qui sortent tout juste des centres de formation, la situation est également préoccupante et les passages en contrats professionnels se font plus rares, "ce qui pourrait offrir des opportunités à des clubs des échelons inférieurs…"

Des relations différentes avec les joueurs

Cette inquiétude chez les joueurs, couplée au chamboulement de leur quotidien, a poussé certains agents à modifier leurs relations avec leurs clients. "On a eu la nécessité de les appeler quasi-quotidiennement, pour qu’ils gardent le moral, vérifier qu’ils aillent bien, leur amener des vélos d’appartement, leur proposer des jeux en famille…", énumère Emmanuel De Kerchove. "On a essayé d’apporter quelque chose de nouveau, surtout pour les joueurs sud-américains en Europe. Certains voulaient repartir, alors que la situation dans leur pays n’était pas meilleure, loin de là. On a une approche assez familiale de notre métier, habituellement, mais pas à ce point-là…" "Le contenu de nos échanges a changé", confirme Madjer. "On les surveille (rires). On les alerte sur leur alimentation, la nécessité de s’entretenir physiquement, etc." D’autres, en revanche, ont préféré profiter du confinement pour instaurer une sorte de coupure. "Il n’y avait rien de plus à dire aux joueurs, si ce n’est qu’on ne savait pas où on allait…", justifie un agent. "Si on les appelle tous les trois jours, on finit par les saouler", explique un autre. "On s’appelait de temps en temps, mais les discussions étaient toujours les mêmes…"