Mercato - Ces joueurs de L1 dont la valeur a augmenté

Ce lundi, l’Observatoire du football CIES a dévoilé le numéro 315 de la Lettre hebdomadaire, qui met en valeur les joueurs du big-5 européen dont la valeur de transfert a le plus augmenté ce mois-ci. Et si Erling Haaland (20 ans) est le joueur avec la plus grosse valeur marchande, certains joueurs de Ligue 1 ont eux aussi vu leur valeur augmenter.

C'est notamment le cas de Moise Kean (20 ans), l'attaquant du PSG. Auteur d'un très bon de saison (8 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison), il a vu sa valeur augmenter de 7,8M€ (39M€). La valeur de son coéquipier Rafinha (27 ans) a augmenté de 5,8M€ (15,1M€). Par ailleurs, le grand espoir rennais Jérémy Doku (18 ans) a vu sa valeur augmenter de 7,6M€ (35,1M€). Enfin, Romain Faivre (22 ans, Stade Brestois) et Kaj Sierhuis (22 ans, Stade de Reims) ont vu leur valeur augmenter de 3,3M€ (7,5M€) et 2,9M€ (9,6M€) respectivement.