Mercato - Cet attaquant que l'OM a manqué d'un cheveu...

"On était la semaine dernière (pas loin) d'arriver à un accord avec un attaquant, ça n'a pas été possible", déclarait André Villas-Boas, vendredi dernier, sans révéler l'identité du joueur concerné. On l'apprend finalement ce mercredi dans les colonnes de L'Equipe : Darwin Nunez.

Ce jeune attaquant uruguayen (21 ans), sélectionné pour la première fois avec la Céleste à l'automne dernier (1 sélection, 1 but), évoluait depuis 2019 à Almeria, en seconde division espagnole. Pablo Longoria, le nouveau "head of football" de l'OM, avait activé ses réseaux de l'autre côté des Pyrénées et le joueur était emballé par le projet marseillais. Une somme comprise entre 15 et 20 M€ avait même été évoquée pour le transfert, mais au dernier moment, le Benfica est arrivé avec une offre de 25 M€ qui a mis les pensionnaires du Vélodrome hors course. Ces derniers devront donc se consoler avec d'autres pistes. Celle menant au Rémois El Bilal Touré aurait été activée, alors qu'en Allemagne, Poulsen (Leipzig), Alario (Leverkusen) et Pohjanpalo (Leverkusen) seraient également ciblés.