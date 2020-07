Mercato - Chelsea : Lampard confirme le départ de Pedro

Arrivé en 2015 à Londres, Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, plus connu sous le nom de Pedro (32 ans), va bel et bien quitter Chelsea cet été. En fin de contrat, l'ailier espagnol ne sera pas prolongé par le club londonien. Frank Lampard, l'entraîneur des pensionnaires de Stamford Bridge, a confirmé la nouvelle à l'issue de la victoire obtenue contre Wolverhampton (2-0), ce dimanche après-midi dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Premier League.