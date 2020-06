Mercato - Chelsea : N'Golo Kanté poussé vers la sortie ?

Chelsea n'a visiblement pas été fragilisé par la crise du coronavirus et s'apprête à se faire plaisir lors du prochain mercato. Les Blues ont déjà commencé à dépenser et sont assurés de compter sur Hakim Ziyech la saison prochaine. En parallèle, les dirigeants espèrent enrôler deux stars de Bundesliga, Timo Werner et Kai Havertz, dès cet été. Mais forcément ces dépenses cumulées, atteignant près de 150 millions d'euros, engendreront des départs de joueurs à forte valeur marchande. Pour cela, Frank Lampard serait même prêt à sacrifier l'un de ses meilleurs éléments : N’Golo Kanté.

C'est en tout cas l'information avancée par The Sun qui indique que Kanté et Jorginho pourraient faire partie des joueurs sacrifiés. Pourtant, à 29 ans, le champion du monde est un élément clé du onze de départ de Chelsea, et ce depuis son arrivée en 2016. Il avait d'ailleurs remporté le trophée du meilleur joueur de Premier League en 2017. Le milieu de terrain est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2023 et en cas de bon de sortie, les concurrents devraient se bousculer sur la scène européenne. Sa valeur est estimée par le CIES entre 40 et 50 millions d'euros.