Mercato - Chelsea : Olivier Giroud veut rester

Auteur d'un quadruplé retentissant sur la pelouse du FC Séville (0-4) mercredi en Ligue des Champions, Olivier Giroud (34 ans) compte bien profiter de cette performance de choix pour retrouver un temps de jeu un peu plus conséquent sous les couleurs des Blues. L'avant-centre des Bleus (105 sélections, 44 buts) ne compte, en tout cas, pas quitter le club londonien cet hiver, malgré les "avertissements" de Didier Deschamps, le sélectionneur national, à ce sujet.

"J'ai eu une conversation avec Didier Deschamps et, évidemment, il m'a dit que si la situation restait comme ça, il faudra prendre une décision en janvier. Mais je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea. Mais on ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme, et d'être prêt pour l'Euro", a indiqué le Tricolore dans un entretien accordé sur le site officiel du club.