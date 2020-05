Mercato - Chelsea : Pedro en plein flou pour son avenir

Au 30 juin prochain, Pedro (32 ans) sera libre de tout contrat. À l'instant T, l'ailier espagnol (9 matches en Premier League cette saison, 1 but et 1 passe décisive) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. S'il ne ferme pas la porte à une extension de bail chez les Blues, il attend un signe de ses dirigeants, mais crise sanitaire oblige, son dossier n'est pas prioritaire. D'autres formation pourraient donc en profiter, d'autant que le joueur espagnol a révélé que "plusieurs clubs étaient intéressés" par ses services, dans des propos rapportés par The Sun. D'après le média britannique, il s'agirait du Betis Séville et de l'AS Roma.