Mercato - Chelsea : vers un nouveau record de transfert pour Oblak ?

A Chelsea, il semblerait que le gardien Kepa Arrizabalaga (25 ans, 33 matchs de Premier League) ait perdu la confiance de Franck Lampard. Les dirigeants de Chelsea sont à la recherche d'un portier pour la saison prochaine et s'attaqueraient à l'un des tous meilleurs au monde. D'après les informations du Mirror, la priorité à ce poste serait Jan Oblak, 27 ans, qui évolue à l'Atlético Madrid depuis 2014. Sous contrat jusqu'en 2023, le Slovène dispose d'une clause libératoire colossale de 120 millions d'euros.

Pour cela, les Blues devront d'abord trouver une porte de sortie à Kepa, le gardien le plus cher de l'histoire, recruté contre 80 millions d'euros à l'été 2018 et sous contrat jusqu'en 2025. Pour cela, l'une des options privilégiées serait de l'inclure dans la transaction afin de faire baisser le prix demandé par le club madrilène. D'ailleurs, les deux formations entretiennent de bonnes relations et ont conclu plusieurs deals ces dernières années (Thibaut Courtois, Diego Costa, Felipe Luis). Etant donné le montant de la clause fixée, le transfert d'Oblak serait susceptible de battre à son tour un nouveau record en fonction de la nature de l’accord.