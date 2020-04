Mercato - Chelsea : Willian affiche une préférence pour son avenir

En fin de contrat au 30 juin avec Chelsea, Willian (31 ans, 5 buts et 4 passes décisives en 28 matches de Premier League cette saison) devrait quitter les Blues au cours du prochain mercato estival. Pour autant, l'ailier brésilien (70 sélections avec les A, 9 buts), qui a refusé la dernière proposition de prolongation du club londonien, ne serait pas contre le fait de rester en Angleterre, dans un pays et un championnat qu'il adore.

"Mon souhait est de rester en Premier League, mais je n'écarte pas la possibilité de jouer dans d'autres championnats. Je vais jouer jusqu'à la fin de la saison et après, on verra ce qui arrivera. Je suis habitué à la vie en Angleterre. (...) Mon objectif est de rester en Europe", a expliqué l'Auriverde pour ESPN Brasil, et de conclure : "Je pense être à l'apogée de ma carrière. Les joueurs progressent tout au long de leur carrière et je pense être actuellement à mon apogée".