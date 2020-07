Mercato - Chelsea a proposé Batshuayi à West Ham

À Chelsea, le poste d’attaquant commence à créer des embouteillages. Avec l’arrivée de Timo Werner, et la présence dans l’effectif d’Olivier Giroud et de Tammy Abraham, Michy Batshuayi aura du mal à gagner plus de minutes de jeu la saison prochaine. Titulaire qu'à une petite reprise en Premier League cette saison, le Belge serait invité à plier bagage cet été. Un départ qui arrangerait l’attaquant de 26 ans, en manque de temps de jeu, autant que son club, qui d’après le média belge Het Nieuwsblad l’aurait proposé à West Ham. A un an du terme de son contrat, Michy Batshuayi voudrait néanmoins rester à Chelsea pour s’imposer et serait même prêt à baisser son salaire pour cela.