Mercato - Chelsea d'accord avec l'Ajax pour le transfert d'Hakim Ziyech

Déjà tout proche de partir l'été dernier, Hakim Ziyech devrait bien quitter l'Ajax après cette saison. Chelsea aurait un accord avec le club hollandais pour boucler son transfert au prochain mercato.

Cette fois, Hakim Ziyech ne devrait pas manquer le train. Régulièrement annoncé sur le départ, l'attaquant marocain de l'Ajax Amsterdam (26 ans) devrait enfin quitter les Pays-Bas l'été prochain, afin d'aller se tester dans un championnat plus relevé que l'Eredivisie. Et c'est en Premier League qu'on devrait retrouver sa fantastique patte gauche (8 buts et 21 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison). Plus précisément à Londres, où Chelsea tient la corde pour l'accueillir.

D'après les informations de De Telegraaf, un accord oral a été conclu entre les Blues et le club néerlandais autour d'un montant de 45 millions d'euros. Ce transfert, réclamé par Frank Lampard himself, n'est pas pour autant scellé et beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici à l'ouverture du prochain mercato, dans quatre mois. Ziyech, qui a fait d'une nouvelle participation à la Champions League une priorité, pourrait se tourner vers d'autres courtisans si N'Golo Kanté et ses coéquipiers, actuels 4es de Premier League, échouaient dans leur quête d'une accession à la C1. Mais nos confrères assurent qu'à l'heure actuelle, seul Chelsea est parvenu à un accord avec l'Ajax.

Arrivé dans la capitale hollandaise en 2016, en provenance du FC Twente, pour près de 11 millions d'euros, Ziyech était considéré avec Donny van de Beek, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt comme l'un des principaux artisans de la formidable saison réalisée par l'équipe d'Erik Ten Hag l'année passée (élimination en demi-finale de la Champions League par Tottenham). Les deux derniers cités sont partis respectivement au FC Barcelone et à la Juventus Turin, alors que Van de Beek devrait lui aussi mettre les voiles l'été prochain.