Mercato - Chelsea et le Real Madrid en pôle pour Kai Havertz

"Je vais être très clair : nous ne pourrons pas recruter Kai Havertz cette année pour des raisons financières." En offrant ces paroles à Sport1, Karl-Heinz Rummenigge a lâché hier une petite bombe sur la planète mercato. Le président du Bayern a gelé la rumeur menant le prodige de Leverkusen (21 ans, 12 buts, 6 passes décisives) vers l'octuple champion d'Allemagne en titre.

Profitant du retrait munichois, deux clubs pourraient ainsi saisir leur chance pour s'attirer les services d'Havertz. Il s'agit de Chelsea, selon Bild et le Real Madrid, d'après Sport. Les Blues, déjà garnis par les arrivées de Timo Werner et Hakim Zyiech, réaliseraient un énorme coup en enrôlant un tel joueur. Pour les Merengue, l'occasion semble plus hypothétique à la vue des moyens limités du club pour cet été.