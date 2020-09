Officiel - Chelsea annonce la venue de Kai Havertz

Révélation de la saison passée, Kai Havertz quitte le Bayer Leverkusen pour Chelsea. Montant de l'opération 80 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'année.

C'est donc le transfert de l'été. A 21 ans, Kai Havertz signe l'arrivée la plus onéreuse en 2020. Après Timo Werner (60 millions d'euros), Hakim Ziyech (40 millions d'euros), Thiago Silva (gratuit) et Malang Sarr (16 millions d'euros), Chelsea enregistre la venue du prodige allemand pour 80 millions d'euros. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, le désormais ex-joueur du Bayer Leverkusen renforce les rangs des Blues.

"Les Bleus ont achevé la signature de notre deuxième international allemand de l'été avec Kai Havertz. Il a signé un contrat de cinq ans. Le transfert du jeune milieu offensif, très apprécié au Bayer Leverkusen, fait suite à l'achat de Timo Werner, d'Hakim Ziyech, Ben Chilwell et de Thiago Silva", peut-on lire dans le communiqué du club londonien. "L'équipe de Frank Lampard pour la saison à venir prend forme. Nous avons également recruté le jeune défenseur français Malang Sarr qui est prêté en vue d'acquérir plus d'expérience."

Moins touché que les autres par la crise du coronavirus, Chelsea compte bien viser le titre avec le recrutement d'un Havertz tout proche de signer au Bayern Munich au début du mercato. 80 millions d'euros, l'intéressé est le transfert le plus cher de l'année 2020. L'international germanique (7 sélections, 1 but) aura l'occasion de faire ses preuves le 14 septembre contre Brighton (21h00) pour la reprise de la Premier League.