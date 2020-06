Mercato - Chelsea prêt à doubler Liverpool pour Timo Werner !

Timo Werner fait les beaux jours de Leipzig depuis son arrivée en 2016. Cette saison encore, il réalise d'excellentes prestations (25 buts, 7 passes décisives en 29 matchs de Bundesliga), et il sera très difficile pour le club de conserver son talentueux joueur. Surtout que l'attaquant est courtisé à travers l'Europe, et particulièrement en Angleterre du côté de Liverpool, qui semblait tenir la corde dans ce dossier. Mais, Chelsea n'aurait pas dis son dernier mot dans cette affaire et aurait une idée en tête pour enrôler le buteur.

En effet, les Blues tenteraient de chiper l'attaquant de 24 ans aux Reds qui semblaient pourtant avoir les faveurs de l'Allemand, dans le cadre d'un éventuel transfert. Selon The Telegraph, leur espoir réside dans le fait que Werner possède une clause libératoire de 60 millions d’euros valide jusqu'au 15 juin. En proposant de payer le montant de cette clause, Chelsea espère avoir un avantage dans ce dossier, à condition que les négociations entre Liverpool et leurs homologues allemands tardent. En revanche, les Londoniens sont bien conscients qu'ils ne pourront pas lutter contre la volonté de l'avant-centre, si son souhait est bien d'évoluer du côté d'Anfield la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, le club allemand s'apprête déjà à perdre son joueur (sous contrat jusqu'en 2023), et son départ laisserait un "immense vide à combler" comme l'a confié son entraîneur, Julian Nagelsmann.