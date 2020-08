Mercato - Chelsea prêt à se débarrasser de 10 joueurs dont N'Golo Kanté !

La défense de Chelsea (4ème) n'a pas rassuré cette saison. Après avoir encaissé 54 buts en Premier League, Frank Lampard souhaiterait absolument renforcer ce secteur de jeu lors du prochain mercato. Mais alors que les Blues ont déjà bien dépensé sur le marché des transferts, notamment avec les arrivées d'Hakim Ziyech (40 millions hors bonus) et de Timo Werner (environ 50 millions d'euros), ils vont surtout devoir récupérer des liquidités. Pour cela, The Times affirme que les Londoniens seraient prêts à se séparer de dix joueurs !

Kurt Zouma (25 ans), Andreas Christensen (24 ans), Emerson Palmieri (26 ans) et Marcos Alonso (29 ans) sont les défenseurs susceptibles de quitter le club. Au milieu de terrain, Kanté (29 ans) possède une très belle cote sur le marché des transferts, et devrait bel et bien être cédé en cas d'offre convaincante. Dans les cages, Kepa, recruté contre 80 millions d'euros à l'été 2018, pourrait quant à lui être prêté. Ross Barkley (26 ans), Tiemoue Bakayoko (25 ans), et Michy Batshuayi (26 ans) ne seraient pas non plus retenus. De son côté, Willian n'a toujours pas prolongé. Selon la presse anglaise, Ben Chilwell (23 ans), le joueur de Leicester, serait la priorité au poste de latéral droit.