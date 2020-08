Mercato - Chelsea proche de boucler trois renforts de poids !

Déjà annonciateur d'un nouveau cycle, le mercato de Chelsea va prendre un nouveau tour dans les prochains jours, avec trois recrues en approche : Thiago Silva, Kai Havertz et Ben Chilwell.

Le mercato de Chelsea repart de plus belle. Après avoir annoncé les arrivées de Hakim Ziyech cet hiver, puis Timo Werner au printemps (pour 92 M€ au total), le club londonien va mettre les moyens pour s'offrir trois renforts de poids. Toujours dans le secteur offensif, Kai Havertz (21 ans) devrait bien poser ses bagages du côté de Stamford Bridge avant le 5 octobre. Alors que le joueur a choisi les Blues, un accord serait proche d'être trouvé avec le Bayer Leverkusen, aux alentours d'une offre de 100 millions d'euros (bonus compris), selon Bild et The Guardian.

Dans le même temps, Sky Sports confirme que Thiago Silva est plus proche que jamais de Chelsea. En fin de contrat au PSG, où son aventure longue de huit ans s'est arrêtée hier en finale de la Champions League (défaite 1-0 face au Bayern), le défenseur brésilien (35 ans) souhaite rester en Europe pour se donner des chances de participer à la Coupe du Monde au Qatar, fin 2022. Les dirigeants londoniens ne devraient toutefois lui offrir qu'un contrat d'un an, dans un premier temps...

S'il signe, comme prévu, Silva devrait évoluer dans la défense londonienne au côté de Ben Chilwell. Le latéral gauche de Leicester fait l'objet de discussions très avancées entre les champions d'Angleterre 2016 et Chelsea, qui devra là aussi débourser une somme considérable pour parvenir à ses fins. Le jeune international anglais (23 ans, 11 sélections), sous contrat jusqu'en 2024 chez les Foxes, est estimé entre 40 et 50 millions d'euros.