Mercato - Chelsea sur la piste Alaba ?

De nouveau autorisé à acheter des joueurs lors de ce mercato hivernal, Chelsea compte bel et bien renforcer son équipe dans plusieurs secteurs durant ce mois de janvier. N'étant pas pleinement satisfait des prestations de Marcos Alonso et Emerson, l'entraîneur des Blues Franck Lampard souhaiterait particulièrement améliorer le coté gauche de sa défense et songerait au Bavarois David Alaba.

Selon nos confrères du Miror, les Blues seraient prêts à sortir le chéquier et proposer près de 70 millions d'euros pour l'international Autrichien sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2021. Âgé de 27 ans, Alaba est arrivé en 2010 en Bavière et s'est depuis imposé comme l'un des tous meilleurs latéraux au monde. Cette saison il a participé à douze matchs de championnat, marquant un but et distribuant une passe décisive.