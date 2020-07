Mercato - Chelsea touche au but avec Kai Havertz

Chelsea s'apprête à réaliser son troisième gros coup de cette année 2020. Après les arrivées d'Hakim Ziyech et de Timo Werner, les Blues seraient sur le point de conclure un accord avec le Bayer Leverkusen pour le très talentueux Kai Havertz. Selon The Athletic, l'international allemand de 21 ans (7 sélections) est sur le point de rejoindre le club londonien contre près de 88 millions d'euros (soit 80 millions de livres) ! Il ne resterait plus qu'aux deux parties à régler les derniers détails de l'accord.

D'ailleurs, le milieu offensif (30 matchs de Bundesliga, 12 buts, 6 passes décisives la saison passée) avait fait part de son envie de rejoindre le club managé par Franck Lampard au début du mois de juillet, en dépit des intérêts du Bayern Munich, de Manchester City et du Real Madrid pour ne citer qu'eux. Par contre, en cas d'arrivée effective du jeune prodige, Chelsea sera financièrement contraint de céder à son tour plusieurs joueurs.