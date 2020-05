Mercato - Chirivella attendu à Nantes cette semaine

Au début du moins, 20 Minutes affirmait que le FC Nantes était sur le point de boucler l'arrivée de Pedro Chirivella (23 ans) en provenance de Liverpool. Entre temps, les dirigeants de Liverpool ont proposé un contrat de cinq ans à leur milieu espagnol arrivé en 2013 et qui n'a toujours pas joué en équipe première. Toutefois, nos confrères font le point sur le dossier ce dimanche et affirment que le natif de Valence a choisi Nantes. Il serait attendu mercredi pour passer sa visite médicale et parapher, dans la foulée, un contrat de 3 ans.