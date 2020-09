Mercato - Choupo-Moting ne devrait pas prolonger à Paris !

Héros du PSG lors de Paris-Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) est libre de tout contrat depuis la fin du Final-8. Irréprochable sur et en dehors des terrains, le Camerounais négociait, ces derniers jours, avec le PSG pour signer un nouveau bail.

Pour autant, RMC vient d'annoncer que les négociations "sont devenues difficiles" entre les deux parties, en raison de "la durée du contrat proposé à l'international camerounais". Selon les dernières rumeurs, les Parisiens souhaitaient le prolonger pour un an. Nos confrères expliquent donc que "Choupo-Moting devrait privilégier un autre projet avec un contrat plus long". Le PSG, en quête d'un défenseur central et d'un milieu, va devoir se mettre à la recherche d'un attaquant !