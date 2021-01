Mercato - Christian Eriksen bientôt de retour à Tottenham ?

Cela fait maintenant plus d'un an que Christian Eriksen a signé à l'Inter Milan et le moins que l'on puisse dire c'est que l'adaptation est compliquée. L'international danois débute la quasi-totalité de ses rencontres sur le banc et ne semble toujours pas convaincre Antonio Conte lors de ses quelques entrées en jeu. Un départ est fortement envisagé du côté du joueur comme du club. Mais alors que le PSG semblait être la seule équipe vraiment intéressée par le joueur, un concurrent vient se glisser dans la course.

En effet, selon le informations de Sky Sports Tottenham souhaiterait rapatrier son ancien joueur cet hiver. Le média britannique avance que José Mourinho apprécierait son profil et souhaiterait proposer un prêt jusqu'à la fin de la saison au milieu de terrain de 28 ans. Une idée que ne dérangerait pas les Nerazzurri, qui voient là un moyen d'augmenter sa valeur marchande et donc de le vendre plus cher l'été prochain.