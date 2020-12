Mercato - Christian Eriksen dans les bagages de Pochettino ?

Mauricio Pochettino est en passe de remplacer Thomas Tuchel et de devenir le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain. Alors que l'arrivée du technicien argentin n'a toujours pas été officialisée, Leonardo s'active déjà en coulisse pour lui offrir le meilleur effectif possible lors du mercato d'hiver. Afin de mettre dans les meilleures dispositions l'ancien entraineur de l'Espanyol de Barcelone et Southampton FC, le directeur sportif parisien pourrait ramener dans la capitale un joueur que connait bien Mauricio Pochettino. En effet, longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Christian Eriksen n'a jamais su s'imposer à l'Inter Milan et les Nerazzurri lui cherche une porte de sortie. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Beppe Marotta a confirmé que les tendances étaient à un départ pour l'international danois.

"Vous connaissez les joueurs qui composent la liste de transfert, ils veulent jouer davantage et nous essaierons de les satisfaire. Nous commencerons par conclure leur départ avant de les remplacer. Si Eriksen en fait partie ? Je dirais oui mais ce n'est pas une punition. Il a eu des difficultés d'adaptation, il n'est pas fondamental dans nos plans, c'est un fait objectif" a déclaré le directeur général milanais. Des déclarations qui ne laisseront pas insensible Leonardo et Mauricio Pochettino