Mercato - Christian Eriksen est tout proche de l'Inter Milan

L'Inter Milan, qui s'est mis d'accord avec Christian Eriksen, a engagé des discussions avec Tottenham autour du potentiel transfert du danois.

Christian Eriksen pourrait être le transfert majeur de ce mercato hivernal. Le milieu offensif danois (27 ans), qui arrive en fin de contrat avec Tottenham, s'est déjà mis d'accord avec l'Inter Milan pour le rejoindre dès ce mois de janvier, d'après les informations de Sky Italia. Nos confrères transalpins ajoutent que des négociations formelles ont débuté entre les Nerazzuri et les Spurs.

De l'autre côté de la Manche, The Guardian indique qu'une offre de 10 millions d'euros a déjà été envoyée au club londonien, qui attendrait au moins le double pour conclure un deal. Cela ressemble au juste prix d'un joueur très régulier depuis son arrivée dans la capitale anglaise, en 2013, en provenance de l'Ajax Amsterdam. "Si sa décision est de partir, je pense qu'il doit partir avec la tête haute", avait déclaré José Mourinho récemment.

Arrivé en fin de cycle et décidé à découvrir autre chose, Eriksen avait failli rejoindre le Real Madrid l'été dernier. C'est finalement en Serie A, où l'Inter est toujours à la lutte pour le titre (deux points de retard sur la Juventus), qu'il souhaite poursuivre sa carrière. Il emboîterait ainsi le pas à Olivier Giroud, qui devrait lui aussi quitter Londres pour Milan, puisqu'un accord a été trouvé mardi soir avec Chelsea.

Christian Eriksen has just accepted to join Inter on January - he’d like to move immediatly and is “ready to agree” personal terms.



Inter have now started official talks with Tottenham: €10M offered, Spurs want €20M. Talks ongoing. 🇩🇰#THFC #Tottenham #Inter