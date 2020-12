Mercato - Clément Grenier ne ferme pas la porte à un départ de Rennes

De retours sur les terrains de Ligue 1 et dans le groupe de Rennes cette saison, Clément Grenier (29 ans) a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Julien Stéphan (1 but en 7 matchs de Ligue 1 cette saison). Cependant, en fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain reste évasif concernant son avenir, comme il l'a confié sur RMC.

"Je n’ai pas encore pris de décision concernant le mercato qui arrive. La vérité, c’est que je n’étais pas satisfait de mon temps de jeu sur cette première partie de demi-saison. Aujourd’hui, j’en ai un peu plus, j’arrive à m’exprimer, à prendre du plaisir et à aider l’équipe. On verra ce qu’il se passe", a avoué l'ancien Lyonnais.