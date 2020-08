Mercato - Combien coûte Lionel Messi ?

Déterminé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi va agiter la fin du marché des transferts. Mais au fait, combien coûterait le recrutement du meilleur joueur de la planète ?

Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus laissaient présager un été particulièrement calme, voire platonique sur le marché des stars mondiales. On pourrait pourtant assister, avant la clôture du mercato le 5 octobre, au transfert le plus retentissant de l'histoire du football, celui de Lionel Messi ; le sextuple Ballon d'or a annoncé au FC Barcelone sa décision de faire ses bagages après une saison aussi décevante sur le pré qu'éprouvante en coulisses.

Paradoxalement, le transfert du joueur le plus marquant de ce millénaire, s'il a bien lieu, ne sera pas le plus cher. Le Barça ne récoltera pas le même pactole qu'après la vente de Neymar au PSG, pour 222 millions d'euros. Les prix ont flambé depuis cette transaction record, mais la Pulga, sous contrat jusqu'en juin prochain, a désormais 33 ans et sa valeur oscille seulement autour des 100 millions d'euros. Le centre international d'étude du sport l'estime entre 70 et 90 M€, tandis que le cabinet KPMG calculait un montant de 134 millions, en mai dernier.

Un transfert potentiellement gratuit, mais un salaire astronomique

Dans son esprit, Messi ne compte rien coûter à son potentiel futur club. En fait, il souhaite activer une clause prévue dans son contrat lui permettant de quitter le club catalan de manière unilatérale, sans avoir à s'affranchir du montant de sa clause libératoire (700 M€). Cette clause tenait seulement jusqu'au 30 mai dernier inclus, mais l'Argentin estime que la prolongation de la saison 2019-2020 jusqu'à ce mois d'août lui a autorisé un délai supplémentaire pour faire part de sa décision. Une bataille juridique s'annonce entre les deux parties.

S'il obtient gain de cause, le natif de Rosario sera donc disponible pour zéro euro ! Enfin, presque... Pour prendre le pas sur la concurrence, qui s'annonce évidemment des plus féroces (PSG, City, MU, Inter Milan, Miami, etc.), il resterait à offrir à Messi un salaire digne de le séduire, et donc à la hauteur de ce qu'il perçoit actuellement à Barcelone : un peu plus de 7 millions d'euros brut mensuels, soit plus de 80 M€ par an ! Voilà qui permet de faire un sacré écrémage parmi ses nombreux prétendants...