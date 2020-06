Mercato - Comment le PSG a (encore) recalé le Barça pour Neymar

Le FC Barcelone, qui avait relancé le PSG sur un potentiel transfert de Neymar au printemps, s'est fait doucher par les conditions exigées dans le camp parisien.

Cela faisait un petit moment que le sujet Neymar n'avait fait plus concentré l'attention à Barcelone. Et pour cause, le club culé semble avoir perdu tout espoir de faire revenir la star brésilienne, au moins pour cet été, et se concentre désormais sur les arrivées, plus probables, de Lautaro Martinez (Inter Milan) et Miralem Pjanic (Juventus Turin).

Ça n'empêche pas nos confrères catalans de revenir sur les derniers échanges tenus par le PSG et le Barça. Car les champions d'Espagne ont bien tenté de relancer les négociations, à l'occasion de la trêve des compétitions déclenchée par le coronavirus. Le journal Sport explique que les dirigeants parisiens ne se sont pas fermement opposés à la vente de leur numéro 10, mais lui ont fixé un prix de départ hors d'atteinte pour Barcelone et ses finances exsangues.

175 millions d'euros, voilà le montant dont devait se délester le Barça pour parvenir à ses fins. Et pas question d'un échange avec d'autres joueurs, une hypothèse longtemps envisagée de l'autre côté des Pyrénées, les champions de France ayant clairement fait savoir qu'aucun élément de l'effectif catalan ne les intéressait. Face à ces conditions non négociables, les pensionnaires du Nou Camp ont finalement fait une croix sur Neymar. Pour mieux se concentrer sur la suite de leur mercato et laisser le PSG en faire de même.