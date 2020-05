Mercato - Contact établi entre Pjanic et le PSG !

En quête d'un milieu de terrain pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain est entré en contact avec le clan Pjanic.

A Paris, les mercatos se suivent et se ressemblent. Le feuilleton Neymar-Barcelone réapparaît, les rumeurs envoyant Mbappé au Real Madrid resurgissent et les dirigeants parisiens cherchent un renfort au milieu de terrain. Lors des dernières fenêtres des transferts, le recrutement d'un joueur capable d'épauler Marco Verratti était la priorité. En janvier 2019, le PSG avait donc sorti la planche à billets pour s'offrir Leandro Paredes, lequel suscite encore quelques interrogations malgré de belles prestations lors des derniers mois de compétition. L'été dernier, Idrissa Gueye avait également déposé ses valises dans la capitale française. Après des premières sorties retentissantes, le Sénégalais a affiché quelques signes de fébrilité qui invitent les dirigeants parisiens à chercher un nouveau renfort pour l'entrejeu. Enfin, Ander Herrera a passé plus de temps à l'infirmerie.

En ce sens, les têtes pensantes du club auraient une idée bien précise du joueur qu'ils souhaitent attirer : Miralem Pjanic. Alors que la presse italienne avançait il y a quelques jours un intérêt du PSG pour le milieu de 30 ans, la tendance semble se confirmer, à en croire les informations du Parisien. D'après nos confrères, le Paris SG a passé la deuxième puisque de premiers contacts auraient été établis avec le clan Pjanic par visioconférence. Cadre de la Juventus Turin depuis maintenant 4 ans, l'ancien lyonnais s'est affirmé comme une valeur sûre à son poste.

Cela signifie que le Bosnien a un prix et celui-ci est important. Encore sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2023, il est estimé à 50 millions d'euros, un montant conséquent, surtout en cette période particulière. Par conséquent, le PSG pourrait tenter d'inclure Leandro Paredes dans le deal afin de réduire la note. Miralem Pjanic ne serait pas insensible à cet intérêt venu d'un championnat qu'il connaît parfaitement, mais le FC Barcelone reste en pole dans ce dossier. Il y a quelques jours, la presse catalane évoquait un accord trouvé entre toutes les parties pour une arrivée du natif de Tuzla en Catalogne. A moins que le joueur décide de prendre la direction de Paris...