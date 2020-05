Mercato - Conte insiste pour Arturo Vidal

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone et l'Inter Milan négocient pour le transfert de Lautaro Martinez vers la Catalogne. Aux dernières nouvelles, le scénario favorisé pour boucler cette opération pourrait être celui d'une somme d'argent accompagnée d'un ou plusieurs joueurs. Cité parmi les joueurs qui pourraient être inclus dans le deal, Arturo Vidal ne sera pas utilisé dans le cadre de ce transfert. En revanche, il pourrait tout de même rejoindre le club lombard puisque Antonio Conte insiste pour le recruter.

D'après les informations de Tuttosport, relayées par le média catalan Sport, l'entraîneur italien apprécie énormément le milieu de terrain de 32 ans et souhaite le compter dans son effectif. Pour ce faire, l'Inter Milan veut que cette opération soit totalement distincte de l'opération Lautaro Martinez. Le nom de l'ancien bavarois est l'un des rares donné par Conte à sa direction quant à ses demandes pour la saison prochaine et le timing pourrait être idéal puisque Vidal n'a plus qu'un an de contrat du côté de Barcelone.