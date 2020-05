Mercato - Corentin Jean veut rester à Lens !

Prêté à Lens par Toulouse lors du dernier mercato hivernal, Corentin Jean s'est rapidement intégré à l'effectif sang-et-or. À tel point que l'attaquant de 24 ans, auteur de 3 buts en 9 matchs seulement, espère bien rester du côté de Bollaert, notamment en raison de la montée en L1 du RCL et de la relégation du TFC en L2 ! Alors que son prêt comportait une option d'achat, qui pouvait être automatique en cas de montée et d'un certain nombre de matchs disputés, l'ex-Monégasque est aujourd'hui dans l'incertitude.

Mais il a confié à La Nouvelle République son envie de poursuivre l'aventure dans le Nord. "J’ai tout donné pour aider le club à monter. Je suis confiant mais j’attends la fin des discussions. Je sais aussi que la période est difficile pour tout le monde, notamment au niveau économique. Mais mon objectif, c’est de rester à Lens" a-t-il déclaré.