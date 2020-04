Mercato - Courtisé par l'OM, Pape Gueye devrait prendre la direction de Watford mais...

En fin de contrat en juin prochain, Pape Gueye (21 ans) va quitter Le Havre et la Ligue 2 pour aller voir plus haut. Formé au club et devenu professionnel en 2018, le natif de Montreuil était récemment associé à l'Olympique de Marseille. Libre de négocier avec le club de son choix depuis janvier dernier, le Havrais aurait signé un pré-contrat, mais ce n'est pas avec le club phocéen.

D'après les informations de France Football, un contrat de cinq ans attend Pape Gueye à Watford, en Premier League. Toutefois, nos confrères précisent qu'un "imbroglio administratif" existe au sujet du joueur et celui-ci pourrait faire capoter l'opération. Un nouveau rebondissement pourrait donc intervenir dans ce dossier et il semble rester un infime espoir pour les dirigeants marseillais.