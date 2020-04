Mercato - Coutinho toujours plus près d'un retour en Premier League

Prêté avec option d'achat cette saison au Bayern Munich par le FC Barcelone, Philippe Coutinho ne restera pas en Bavière. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien cherche depuis plusieurs jours une porte de sortie puisqu'il ne sera pas conservé par le Barça, club auquel il est lié jusqu'en juin 2023. Selon les dernières informations parues dans la presse britannique, le natif de Rio fait d'un retour en Premier League sa priorité, 2 ans et demi après son départ de Liverpool.

Ce vendredi, les révélations de Kia Joorabchian, son agent, au micro de Sky Sports ne font que renforcer cette hypothèse. "Le fait que je sois un supporter d’Arsenal n’est pas un secret. Mais je n’ai pas de préférence sur le club où les joueurs doivent aller. Je n’essaye pas de pousser un joueur à rejoindre un club plutôt qu’un autre. Tout est possible. Après le match de Champions League qu’il (Coutinho) a joué en Angleterre (face à Tottenham, le 1er octobre dernier), nous avons eu une longue conversation à ce sujet. La Premier League est un championnat où il a toujours aimé jouer, qu’il adore et où il aimerait probablement revenir jouer. La question est de savoir à la fin de l’épidémie, quelles seront les conditions financières de tous les clubs, y compris le FC Barcelone et tous les clubs de Premier League" a-t-il déclaré. Ces derniers jours, Chelsea semblait en pole position dans ce dossier.