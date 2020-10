Mercato - Cristiano Ronaldo ferait le forcing pour la venue de Di Maria !

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l'avenir d'Angel Di Maria (32 ans) est incertain dans la capitale. Aujourd'hui, CalcioMercato évoque un intérêt de la Juventus pour l'ailier argentin sur les recommandations d'un certain Cristiano Ronaldo (35 ans). Rappelons que le portugais et l'argentin ont évolué ensemble au Real Madrid entre 2010 et 2014. Une connexion qui a fait des ravages puisqu'ils ont remporté une Liga et une Ligue des Champions.

Selon le journal italien, la Vieille Dame aimerait donc enrôler El Fideo gratuitement. Un stratagème dont le club turinois est coutumier. Au Paris Saint-Germain depuis 2015, Di Maria pourrait se lancer un nouveau défi et ainsi rejoindre CR7 chez les Bianconeri.