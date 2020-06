Mercato - Crivelli, priorité lensoise

Pour se montrer le plus compétitif possible à l'occasion de son grand retour en Ligue 1 après cinq ans d'absence, le Racing club de Lens souhaite se renforcer très sérieusement cet été. Et comme révélé par La Voix du Nord aujourd'hui, les Sang et Or auraient jeté leur dévolu sur Enzo Crivelli (25 ans) pour le poste d'attaquant.

Auteur d'une superbe saison sous les couleurs du Istanbul Basaksehir en Turquie (10 buts, 2 passes décisives), l'ancien bastiais a impressionné les dirigeants artésiens, et serait même prêt à rentrer en France et à baisser son salaire. Estimé à 4,8 millions d'euros par Transfermarkt, Crivelli a également l'avantage d'être moins cher qu'Adrian Grbic, buteur de Clermont courtisé, mais dont le prix flirte avec les 10 millions d'euros.