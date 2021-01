Mercato - Dalbert annonce vouloir rester à Rennes jusqu'à la fin de la saison

Dalbert Henrique était arrivé à Rennes en provenance de l'Inter Milan cet été sous la forme d'un prêt finissant en juin prochain. Le Brésilien devait initialement pallier l'absence de Faitout Maouassa qui était blessé pour une longue durée mais ses performances n'ont pas convaincu Julien Stéphan. Avec le retour de blessure de l'ancien joueur de Nancy, le défenseur de 27 ans est passé troisième dans la hiérarchie des arrières gauches juste derrière le jeune Adrien Truffert.

Alors que ces derniers jours des rumeurs annonçaient la possible fin de son prêt et un transfert du côté de l'Espagne, Dalbert Henrique a tenu à mettre les choses au clair sur son compte Instagram. "Je ne pars pas. Je suis professionnel, j'ai un contrat et j'ai du respect pour le club qui m'a donné cette belle opportunité. Il n'y a pas de négociations en cours" a annoncé l'ancien joueur de l'OGC Nice.