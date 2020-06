Mercato - Damien Le Tallec convoité en Arabie Saoudite

Titularisé à 28 reprises la saison dernière en Ligue 1, malgré une concurrence renforcée par les arrivées de Jordan Ferri et Téji Savanier et l'éclosion du jeune Joris Chotard, Damien Le Tallec s'est imposé, sans faire trop de bruit, dans le onze de départ de Michel Der Zakarian. Le coach héraultais pourra-t-il compter sur son athlétique milieu de terrain une troisième année consécutive ? C'est le désir du joueur, qui se sent très bien à Montpellier d'après France Bleu Hérault, même si le club saoudien d'Al-Ahly aurait manifesté un intérêt. Une offre de 2,4 millions d'euros serait même en préparation d'après la presse locale.

Ce n'est pas la première fois qu'une destination exotique s'offre à Le Tallec (30 ans). L'hiver dernier, des intermédiaires avaient tenté de lui proposer un nouveau challenge en Chine. De son côté, le MHSC, qui cherche à recruter un gardien et un attaquant, doit aussi songer à réaliser des ventes afin d'équilibrer un budget prévisionnel déficitaire pour l'exercice 2020-2021.