Mercato - Dani Ceballos va rester à Arsenal !

Apparu à 36 reprises cette saison toutes compétitions confondues avec Arsenal, Dani Ceballos ne devrait pas faire ses valises cet été, malgré la fin de son prêt. En effet, le jeune milieu espagnol de 23 ans, qui appartient au Real Madrid, est sur le point de rester à Londres, lui qui a été pleinement mis en confiance par Mikel Arteta depuis son arrivée sur le banc en novembre.

Selon les informations de The Times, l'Espagnol, encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid, devrait être faire l'objet d'un nouveau prêt aux Gunners pour la saison prochaine ! Le joueur et les deux clubs sont tout proche de boucler ce mouvement même si les détails ne sont pas encore connus. En effet, cette saison, le club londonien avait pris en charge l'intégralité du salaire du joueur, en plus de payer 4 millions d'euros pour avoir le prêt de Ceballos. Si les Gunners n'ont pas les moyens de l'acheter définitivement durant ce mercato, ils pourraient bien passer définitivement à la caisse en cas de nouvelle saison convaincante.