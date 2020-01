Mercato - Dani Olmo confirme avoir reçu une offre du Barça

Dani Olmo pourrait bien être la principale attraction du mercato hivernal. Encore peu connu du grand public, le milieu offensif espagnol du Dinamo Zagreb, formé à la Masia, est aujourd'hui l'un des plus grands espoirs du football espagnol. Très important dans la formation croate, où il enchaîne les grandes prestations, le joueur de 21 ans, en fin de contrat dans un an, souhaite quitter la Croatie pour retrouver un championnat du big 5.

Alors qu'il a clamé haut et fort ses envies de départ il y a quelques jours, Olmo, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 22 matchs TCC, a évoqué une offre du Barça, dans le journal L'Esportiu. "Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça repense à la possibilité de me ramener chez moi. J'ai passé six ans dans la Masia et ils m'ont appris des valeurs tout au long de la vie" explique-t-il. L'ambition de l'Espagnol est clair : disputer l'Euro 2020 avec la Roja. "Mon objectif est d'aller au Championnat d'Europe. Et ce sera difficile pour moi si au cours des six prochains mois je ne joue qu'une compétition mineure, comme le championnat de Croatie. Je veux avancer. Et pas seulement pour aller au Championnat d'Europe, mais aussi pour continuer à m'améliorer. Je suis prêt à faire un pas en avant dans ma carrière." Aujourd'hui, Dani Olmo dispose d'une valeur de 35M d'euros selon Transfermarkt.