Mercato - David Alaba s'imagine au Barça ou au Real

"Je me sens très bien à Munich. Mais en principe, je pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela reste à voir. Je n’y pense pas pour le moment", a déclaré David Alaba, il y a quelques jours. Alors que son contrat au Bayern court jusqu'en juin 2021 et qu'une prolongation n'est pas à l'ordre du jour, un départ est plus que jamais envisageable pour le défenseur autrichien (27 ans), arrivé à Munich en 2008.

D'après les informations de Bild, c'est en Espagne que le natif de Vienne s'imaginerait poursuivre sa carrière, plus précisément au Real Madrid ou au FC Barcelone. Les deux cadors de la Liga sont justement intéressés par son profil, particulièrement le club catalan, qui cherche à renforcer son couloir gauche. Le Manchester City de Pep Guardiola, son ancien entraîneur au Bayern, serait également sur les rangs, mais n'aurait donc pas les faveurs d'Alaba.