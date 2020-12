Mercato - David Alaba vers le Real Madrid ?

La fin de l'histoire entre David Alaba (28 ans) et le Bayern Munich semble actée. En fin de contrat en juin 2021, le polyvalent défenseur autrichien ne semble pas enclin à prolonger et quittera donc le club allemand libre. Trois clubs seraient en pôle pour l'accueillir : Manchester United, le PSG et le Real Madrid, mais selon les informations de The Atletic, c'est bien la Casa Blanca qui ferait office de favori. D'après le journal, le club espagnol serait prêt à se plier aux hautes exigences salariales d'Alaba.