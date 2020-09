Mercato - David Friio rejoint l'OM

Alors que trois recrues ont déjà été ajoutées à l'effectif d'André Villas-Boas cet été, Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo hier, la cellule de recrutement de l'OM se renforce également en coulisses. Un peu plus d'un mois après l'arrivée de Pablo Longoria à la direction sportive, David Friio a rejoint la cellule de recrutement, annonce le journal L'Equipe. Passé dans les staffs de Manchester United et de l'AS St-Etienne, l'ancien joueur, âgé de 47 ans, régira à la fois le recrutement des pros et celui du centre de formation. Selon La Provence, l'intitulé officiel de son poste sera "scouting manager".