Mercato - De la concurrence dans le dossier Mamadou Sakho pour Nice

Ce n'est plus un secret, l'OGC Nice recherche activement un défenseur central pour ce mercato d'hiver. Suite à la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de Dante en début de saison, les dirigeant du club azuréen multiplient les pistes afin de trouver un élément capable de pouvoir dépanner pendant toute la seconde partie de saison.

La direction niçoise apprécie le profil de Mamadou Sakho et a pris des renseignements sur la situation et la volonté du joueur ainsi que de Crystal Palace. Mais les Aiglons doivent faire face à un nouveau concurrent. En effet, selon les informations de The Athletic, West Bromwich Albion souhaite enrôler l'international français dans les prochains jours pour renforcer son secteur défensif. Les Niçois vont devoir s'activer s'ils souhaitent voir un jour l'ancien joueur de Liverpool porter les couleurs du Gym.